Меркулов объяснил, почему объявил о своем уходе из клуба сценой из "Гарри Поттера"
Экс-игрок "Урала" Михаил Меркулов рассказал, почему о своем уходе объявил сценой из "Гарри Поттера".
Напомним, о том, что защитник покидает клуб он сообщил в инстаграме, опубликовав фото трудовой книжки с подписью "свобода" на английском языке, а также пародию на сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
В видео домовой эльф Добби с лицом Меркулова говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента "Урала" Григория Иванова.
"Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова и, вот я решил немного пошутить в эту сторону", - сказал Меркулов.
Отметим, что Иванов жестко отреагировал на пост футболиста, назвав его дебилом.
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