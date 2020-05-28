Меркулов объяснил, почему объявил о своем уходе из клуба сценой из "Гарри Поттера"

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Меркулов объяснил, почему объявил о своем уходе из клуба сценой из "Гарри Поттера"

Экс-игрок "Урала" Михаил Меркулов рассказал, почему о своем уходе объявил сценой из "Гарри Поттера".

Напомним, о том, что защитник покидает клуб он сообщил в инстаграме, опубликовав фото трудовой книжки с подписью "свобода" на английском языке, а также пародию на сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната". 

В видео домовой эльф Добби с лицом Меркулова говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента "Урала" Григория Иванова.

"Пост пришел так: всю весну я за себя не отвечал по интервью Григория Викторовича Иванова и, вот я решил немного пошутить в эту сторону", - сказал Меркулов.

Отметим, что Иванов жестко отреагировал на пост футболиста, назвав его дебилом.

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