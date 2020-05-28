Меркулов оригинально объявил об уходе из "Урала", использовав сцену из культового фильма

Теги уралмихаил меркулов

Меркулов оригинально объявил об уходе из "Урала", использовав сцену из культового фильма

Левый защитник "Урала" Михаил Меркулов покидает екатеринбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

О своём уходе 26-летний футболист объявил в инстаграме, опубликовав фото трудовой книжки с подписью "свобода" на английском языке, а также пародию на сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната". 

В видео домовой эльф Добби с лицом Меркулова говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента "Урала" Григория Иванова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freedom! #merkul #myfreedom #ural

Публикация от Михаил Меркулов (@merkul27)

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года, сыграл 98 матчей и сделал 3 ассиста.

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