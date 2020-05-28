Меркулов оригинально объявил об уходе из "Урала", использовав сцену из культового фильма

Левый защитник "Урала" Михаил Меркулов покидает екатеринбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

О своём уходе 26-летний футболист объявил в инстаграме, опубликовав фото трудовой книжки с подписью "свобода" на английском языке, а также пародию на сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".

В видео домовой эльф Добби с лицом Меркулова говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента "Урала" Григория Иванова.

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года, сыграл 98 матчей и сделал 3 ассиста.

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