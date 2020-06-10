Меркулов поделился впечатлением от перехода в "Рубин"
Новый игрок "Рубина" Михаил Меркулов рассказал, что думает о переходе в казанский клуб.
Во вторник, 9 июня, футболист подписал контракт с командой. Стороны заключили соглашение до 2022 года.
В прошлом месяце Меркулов покинул "Урал" по истечении срока контракта.
"Я очень рад, что я в этой команде. И первые впечатления даже о городе, о команде - когда заходишь на футбольную базу "Рубина", просто уже хочется играть в футбол.
В "Урале" реально была стабильность, но чтобы расти, я понял, мне нужен переход, нужна смена обстановки. Нужно выйти из своей зоны комфорта, посмотреть, чего я стою в другой команде, в другом коллективе.
Для меня это основное, когда заинтересован главный тренер. Потому что в тот же "Урал" я приходил как ноунейм и просто доказывал по месту. Мне хотелось попробовать работать с человеком, который хочет со мной работать.
Для меня, конечно, было удивлением, что Слуцкий в принципе мне звонит. Диалог получился довольно быстрым. Я дал добро, что я хочу работать с Леонидов Викторовичем. Для начала мне нужно приспособиться к требованиям тренерского штаба. Понять, что от меня хотят, что нужно на моей позиции. И после этого начинать вот с этим работать", - цитирует Меркулова "Рубин".
До "Урала" Меркулов выступал за волгоградский "Ротор", волжскую "Энергию", новочеркасский "Митос" и иркутский "Байкал".
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