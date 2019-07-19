Меркулов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

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Меркулов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов ответил на вопросы о слухах, сватающих его в московский "Спартак".

"Пристально за новостями не слежу. Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу перенаправляю их на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах всё заканчивается, я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал. Хороший ли это вариант для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперёд и новый вызов", - сказал Меркулов.

В июне сообщалось, что "красно-белые" могут купить 25-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Меркулов сыграл за "Урал" 34 матча и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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