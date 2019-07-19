Меркулов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
Защитник "Урала" Михаил Меркулов ответил на вопросы о слухах, сватающих его в московский "Спартак".
"Пристально за новостями не слежу. Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу перенаправляю их на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах всё заканчивается, я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал. Хороший ли это вариант для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперёд и новый вызов", - сказал Меркулов.
В июне сообщалось, что "красно-белые" могут купить 25-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Меркулов сыграл за "Урал" 34 матча и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|3
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0