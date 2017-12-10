Мерсисайдское дерби: "Ливерпуль" готовится к схватке с "Эвертоном"
"Ливерпуль" – "Эвертон"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Крейг Поусон
Воскресная программа 16-го тура английской Премьер-Лиги всем любителям футбола подарит два захватывающих, бескомпромиссных и принципиальнейших противостояния, которые именуются дерби. И первым предстоит выяснить отношения командам из Мерсисайда "Ливерпулю" и "Эвертону". Исторически так сложилось, что матчи "красных" и "ирисок" получаются самыми горячими, ведь именно в них арбитры чаще всего удаляют игроков из поля.
"Ливерпуль" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, а учитывая то, что "Челси", идущий впереди них свой матч в этом туре уже проиграл, подопечные Юргена Клоппа в случае победы над своими соседями настигнут "пенсионеров". После серии неудач в начале осени, "красные" вернулись на свой прежний высокий уровень и теперь снова от матча к матчу крушат своих оппонентов. Например, на прошлых выходных сильно под дых получил "Брайтон", пропустив пять голов, а посреди недели со слезами горя и печали покидал "Энфилд" московский "Спартак" с позорным антирекордным поражением 7:0.
После назначения на пост главного тренера Сэма Эллардайса у "Эвертона" дела пошли вверх. Две убедительных победы над "Вест Хэмом" и "Хаддерфилдом" вытащили "ирисок" из зоны вылета сразу на десятую позицию. Более того, "синие" до сих пор только позорившиеся в еврокубках, напоследок все-таки разгромили кипрский "Аполлон" вторым составом, чем подняли настроение собственным болельщикам накануне дерби.
Что касается кадровых проблем, то тут куда большие проблемы у "Эвертона". По-прежнему переполнен лазарет, в котором находятся такие футболист, как Маккарти, Фунес Мори, Баркли, Колмэн и Боласи. Зато вернулись и готовы выйти на поле защитники Майкл Кин и Фил Ягелка. "Ливерпуль" же не может рассчитывать на Альберто Морено и Жоэля Матипа.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Эвертона":
Крайняя встреча ливерпульских команд в рамках АПЛ завершилась викторией "красных" со счетом 3:1. На гол Пеннингтона подопечные Клоппа ответили точными выстрелами Мане, Коутиньо и Ориги.
В последний раз "Эвертон" отпраздновал победу на "Энфилде" в сентябре 1999, благодаря единственному голу Кевина Кэмпбелла. С тех пор "ириски" девять раз проиграли и в восьми случаях сыграли вничью.
В случае победы "Эвертона" Сэм Эллардайс станет вторым тренером после Харри Реднаппа, которому удалось обыграть "Ливерпуль" с четырьмя разными командами в рамках Премьер-Лиги (ранее это было с "Болтоном", "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас").
Уэйн Руни забил всего да мяча на "Энфилде", но оба стали победными для "Манчестер Юнайтед" (в январе 2005 и в январе 2016).
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Клаван, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино
Эвертон: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Гейе, Леннон, Дэвис, Руни, Сигурдссон, Калверт-Льюин
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Эвертон":
Безусловно, "Ливерпуль" является явным фаворитом в этом матче. Потому как "Эвертон" даже в своей лучшей форме максимум одно очко увозил из "Энфилда", а предпосылок к тому, что "ириски" завтра могут выстрелить, попросту нет.
Также считают и букмекеры, оценивая победу "красных" всего лишь в 1.3. В то время, как коэффициент на викторию "синих" в среднем равняется 10.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
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