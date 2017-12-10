Мерсисайдское дерби: "Ливерпуль" готовится к схватке с "Эвертоном"

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Мерсисайдское дерби: "Ливерпуль" готовится к схватке с "Эвертоном"

"Ливерпуль"  –  "Эвертон"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Крейг Поусон

Воскресная программа 16-го тура английской Премьер-Лиги всем любителям футбола подарит два захватывающих, бескомпромиссных и принципиальнейших противостояния, которые именуются дерби. И первым предстоит выяснить отношения командам из Мерсисайда "Ливерпулю" и "Эвертону". Исторически так сложилось, что матчи "красных" и "ирисок" получаются самыми горячими, ведь именно в них арбитры чаще всего удаляют игроков из поля.

"Ливерпуль" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, а учитывая то, что "Челси", идущий впереди них свой матч в этом туре уже проиграл, подопечные Юргена Клоппа в случае победы над своими соседями настигнут "пенсионеров". После серии неудач в начале осени, "красные" вернулись на свой прежний высокий уровень и теперь снова от матча к матчу крушат своих оппонентов. Например, на прошлых выходных сильно под дых получил "Брайтон", пропустив пять голов, а посреди недели со слезами горя и печали покидал "Энфилд" московский "Спартак" с позорным антирекордным поражением 7:0.

После назначения на пост главного тренера Сэма Эллардайса у "Эвертона" дела пошли вверх. Две убедительных победы над "Вест Хэмом" и "Хаддерфилдом" вытащили "ирисок" из зоны вылета сразу на десятую позицию. Более того, "синие" до сих пор только позорившиеся в еврокубках, напоследок все-таки разгромили кипрский "Аполлон" вторым составом, чем подняли настроение собственным болельщикам накануне дерби.

Что касается кадровых проблем, то тут куда большие проблемы у "Эвертона". По-прежнему переполнен лазарет, в котором находятся такие футболист, как Маккарти, Фунес Мори, Баркли, Колмэн и Боласи. Зато вернулись и готовы выйти на поле защитники Майкл Кин и Фил Ягелка. "Ливерпуль" же не может рассчитывать на Альберто Морено и Жоэля Матипа.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Эвертона":

Крайняя встреча ливерпульских команд в рамках АПЛ завершилась викторией "красных" со счетом 3:1. На гол Пеннингтона подопечные Клоппа ответили точными выстрелами Мане, Коутиньо и Ориги.

В последний раз "Эвертон" отпраздновал победу на "Энфилде" в сентябре 1999, благодаря единственному голу Кевина Кэмпбелла. С тех пор "ириски" девять раз проиграли и в восьми случаях сыграли вничью.

В случае победы "Эвертона" Сэм Эллардайс станет вторым тренером после Харри Реднаппа, которому удалось обыграть "Ливерпуль" с четырьмя разными командами в рамках Премьер-Лиги (ранее это было с "Болтоном", "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас").

Уэйн Руни забил всего да мяча на "Энфилде", но оба стали победными для "Манчестер Юнайтед" (в январе 2005 и в январе 2016).

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Клаван, Ловрен, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Эвертон: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Гейе, Леннон, Дэвис, Руни, Сигурдссон, Калверт-Льюин

Прогноз на матч "Ливерпуль""Эвертон":

Безусловно, "Ливерпуль" является явным фаворитом в этом матче. Потому как "Эвертон" даже в своей лучшей форме максимум одно очко увозил из "Энфилда", а предпосылок к тому, что "ириски" завтра могут выстрелить, попросту нет.

Также считают и букмекеры, оценивая победу "красных" всего лишь в 1.3. В то время, как коэффициент на викторию "синих" в среднем равняется 10.0.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс центрального матча тура "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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