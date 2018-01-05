Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"
"Ливерпуль" – "Эвертон"
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Начало матча: 22:55
Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)
"Ливерпуль" стартует в Кубке Англии с очередного дерби против "Эвертона", которое вот уже второй раз в нынешнем сезоне состоится на "Энфилде". Обе команды должны достаточно серьезно отнестись к турниру, ведь шанс выиграть престижный трофей им упускать никак нельзя. Фаворитом встречи, безусловно, являются "красные", ведь в последние годы "ириски" практически ничего не могут противопоставить своим более именитым соседям.
Подопечные Клоппа пребывают в довольно неплохой форме: после поражения от "Тоттенхэма", которое случилось в конце октября, "Ливерпуль" выдал серию из 16 матчей без поражений во всех турнирах, причем 11 из них были выиграны. Мерсисайдцы уже вплотную подобрались к третьей строчке турнирной таблицы, и ожидания от текущего сезона у болельщиков довольно воодушевляющие. Дома "красные" и вовсе еще не проигрывали, правда в матче первого круга чемпионата "Эвертон" сумел взять очки на "Энфилде" добыв ничью – 1:1.
Вовремя подоспело укрепление защитной линии в лице Ван Дейка – "Ливерпуль" начал бить трансферные рекорды, а это говорит, как минимум, о больших амбициях команды Клоппа. Но потери "красных" могут оказаться не менее серьезными – переход Коутиньо в "Барселону" обещает стать главной новостной сагой этой зимы.
"Ириски" пришли в себя после провального старта на всех фронтах и даже выдали серию из 8 матчей без поражений. Однако две последних встречи "Эвертон" проиграл: "Бонмуту" – 1:2 и "Манчестер Юнайтед" – 0:2 в рамках Премьер-Лиги. Да и игры с "Ливерпулем" в последние годы складывались для команды не лучшим образом: 5 ничьих и 4 поражения в 5 предыдущих сезонах. Многое для коллектива Эллардайса будет зависеть от стартового состава соперников – Салах, Коутиньо и Мане могут не сыграть в матче на "Энфилде".
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Эвертона":
"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 20-ти подряд домашних матчей.
Беспроигрышная серия "красных" во всех турнирах составляет 16 встреч.
Последний раз "ириски" обыгрывали "Ливерпуль" более 7 лет назад.
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Матип, Клаван, Робертсон, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Фирмино.
Эвертон: Пикфорд, Кенни, Кин, Джагелка, Мартина, Гуйе, Маккарти, Леннон, Руни, Сигурдссон, Кэлверт-Льюин.
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Эвертон":
Хозяева – фавориты встречи, в их пользу говорит как текущая форма, так и статистика матчей в последних сезонах. Вряд ли Клопп будет делать ставку на молодежь в такой важной встрече, однако, у него не будет иного выбора, если ведущие футболисты на смогут выйти на поле по различным причинам. И тогда шансы на успех у "Эвертона" точно появятся.
На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент – 1,44, на ничью – 4,74, на победу "Эвертона" – 8,20.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Топ-10 тренеров 2017 года
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Лента новостей
-
Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
Варди может не сыграть с "Флитвудом"
-
УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
-
"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"
-
Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
-
Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
-
Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"
-
Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"
-
"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта
-
Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12