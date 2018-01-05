Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

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Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

"Ливерпуль"  –  "Эвертон"

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Начало матча: 22:55

Арбитр: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)

"Ливерпуль" стартует в Кубке Англии с очередного дерби против "Эвертона", которое вот уже второй раз в нынешнем сезоне состоится на "Энфилде". Обе команды должны достаточно серьезно отнестись к турниру, ведь шанс выиграть престижный трофей им упускать никак нельзя. Фаворитом встречи, безусловно, являются "красные", ведь в последние годы "ириски" практически ничего не могут противопоставить своим более именитым соседям.

Подопечные Клоппа пребывают в довольно неплохой форме: после поражения от "Тоттенхэма", которое случилось в конце октября, "Ливерпуль" выдал серию из 16 матчей без поражений во всех турнирах, причем 11 из них были выиграны. Мерсисайдцы уже вплотную подобрались к третьей строчке турнирной таблицы, и ожидания от текущего сезона у болельщиков довольно воодушевляющие. Дома "красные" и вовсе еще не проигрывали, правда в матче первого круга чемпионата "Эвертон" сумел взять очки на "Энфилде" добыв ничью – 1:1.

Вовремя подоспело укрепление защитной линии в лице Ван Дейка – "Ливерпуль" начал бить трансферные рекорды, а это говорит, как минимум, о больших амбициях команды Клоппа. Но потери "красных" могут оказаться не менее серьезными – переход Коутиньо в "Барселону" обещает стать главной  новостной сагой этой зимы.

"Ириски" пришли в себя после провального старта на всех фронтах и даже выдали серию из 8 матчей без поражений. Однако две последних встречи "Эвертон" проиграл: "Бонмуту" – 1:2 и "Манчестер Юнайтед" – 0:2 в рамках Премьер-Лиги. Да и игры с "Ливерпулем" в последние годы складывались для команды не лучшим образом: 5 ничьих и 4 поражения в 5 предыдущих сезонах. Многое для коллектива Эллардайса будет зависеть от стартового состава соперников – Салах, Коутиньо и Мане могут не сыграть в матче на "Энфилде".  

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Эвертона":

"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 20-ти подряд домашних матчей.

Беспроигрышная серия "красных" во всех турнирах составляет 16 встреч.

Последний раз "ириски" обыгрывали "Ливерпуль" более 7 лет назад.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Матип, Клаван, Робертсон, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Фирмино.

Эвертон: Пикфорд, Кенни, Кин, Джагелка, Мартина,  Гуйе, Маккарти, Леннон, Руни, Сигурдссон, Кэлверт-Льюин.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Эвертон":

Хозяева – фавориты встречи, в их пользу говорит как текущая форма, так и статистика матчей в последних сезонах. Вряд ли Клопп будет делать ставку на молодежь в такой важной встрече, однако, у него не будет иного выбора, если ведущие футболисты на смогут выйти на поле по различным причинам. И тогда шансы на успех у "Эвертона" точно появятся.

На победу "Ливерпуля" букмекеры предлагают коэффициент – 1,44, на ничью –  4,74, на победу "Эвертона" – 8,20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
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