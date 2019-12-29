Мерсон: "Клопп способен вывести "Ротерхэм" в АПЛ, а Гвардиола - нет"

Футбольный эксперт Пол Мерсон сравнил Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу.

"Клопп способен вывести "Ротерхэм" в АПЛ, а Гвардиола - нет. Гвардиоле для этого нужны футболисты за 100 миллионов евро", - приводит слова Мерсона Daily Star.

Отметим, что "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы дважды выигрывал АПЛ, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, а также один раз становился обладателем Кубка Англии.

"Ливерпуль" при Клоппе выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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