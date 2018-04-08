Мерсон: "Настали тяжелые времена для "Челси"

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Мерсон: "Настали тяжелые времена для "Челси"

Футбольный эксперт Пол Мерсон рассказал о грядущих проблемах "Челси".

"Челси" рискует стать вторым "Арсеналом". Я не понимаю, как приход Аллегри может положительно повлиять на клуб. Антонио Конте покинет команду, но я не думаю, что Абрамович будет тратить большие деньги летом. Мне кажется, что "Челси" также покинет Азар и Куртуа.

Настали тяжелые времена для "Челси". Не думаю, что в следующем сезоне они будут бороться за титул, учитывая, что другие клубы будут укреплять свой состав" - приводит слова Мерсона Goal.com.

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