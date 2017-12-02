Мэрсон расхвалил игру Салаха

Футбольный эксперт Пол Мэрсон отметил игру хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль" - это мешок уловок. Их игра в атаке просто феноменальна, а действия Салаха - нечто потрясающее. Мохамед очень быстро адаптировался в команде. Сейчас он совершенно иной футболист, чем в те времена, когда играл за "Челси". Я думаю, что он значительно прибавил в своем мастерстве, однако не считаю его одним из лучших атакующих игроков. К сожалению, он упускает множество моментов" - приводит слова Мэрсона Futnsoccer.

В текущем сезоне Салах провел 21 матч, забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

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