Мерсон советует "Арсеналу" пригласить Конте

Бывший форвард "Арсенала" Пол Мерсон советует руководству "канониров" пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника "Челси" Антонио Конте.

"На месте "Арсенала" я позвонил бы Конте в тот же день, когда он уйдёт из "Челси". Такие тренеры на дороге не валяются. "Арсеналу" нужен именно такой специалист. Конте может наладить игру в обороне, а как только "канониры" разберутся с защитой, они станут реальной силой. Будет безумием, если они откажутся от его приглашения" - цитирует Мерсона Sky News.

Напомним, что сейчас "Арсенал" возглавляет Арсен Венгер, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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