Мертенс догнал Марадону по числу голов за "Наполи" в Серии А
Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне" (1:0, перерыв).
Для Мертенса этот гол стал 81-м за "Наполи" в Серии А и он догнал по этому показателю Диего Марадону, выйдя на третье место в списке лучших снайперов в истории неаполитанского клуба. Больше голов забили только Антонио Вояк (102 гола) и Марек Хамшик (100).
В нынешнем сезоне 31-летний Мертенс провел за "Наполи" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14