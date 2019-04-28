Мертенс догнал Марадону по числу голов за "Наполи" в Серии А

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Мертенс догнал Марадону по числу голов за "Наполи" в Серии А
Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне" (1:0, перерыв).

Для Мертенса этот гол стал 81-м за "Наполи" в Серии А и он догнал по этому показателю Диего Марадону, выйдя на третье место в списке лучших снайперов в истории неаполитанского клуба. Больше голов забили только Антонио Вояк (102 гола) и Марек Хамшик (100).

В нынешнем сезоне 31-летний Мертенс провел за "Наполи" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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