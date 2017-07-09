Мертенс: "Думаю, Сарри сам не ожидал, что я окажусь столь эффективным в новой роли"
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал работу наставника команды Маурицио Сарри.
Моя новая позиция на поле? Честно говоря, даже я был удивлен. В модели игры Сарри центральный нападающий должен много забивать и вести команду на ворота соперника. Травма Милика изменила мою роль в команде. Когда у твоего напарника проблемы, нужно помогать и подстраиваться под ситуацию.
Думаю, Сарри сам не ожидал, что я окажусь столь эффективным в новой роли. Но до того, как сменить позицию, я почти не играл без замен, так что это тоже помогло. Сарри сделал многое для меня. Не уверен, что у меня получилось бы играть нападающего под руководством другого тренера.
Если я когда-нибудь стану тренером, моя идея футбола будет такой же, как и у Сарри. Я немного расстроюсь, если он скажет мне вернуться на свою позицию, но сделаю это. Если ты веришь в тренера, нужно принимать его решения" - приводит слова Мертенса Football Italia.
Читайте также: Инсинье не собирается покидать "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар: "Никто не знает, где я буду играть через год-другой"
-
Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет?
-
ПСЖ опроверг свой интерес к одному из ведущих игроков "Реала"
-
Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адрес
-
Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Нету в "Валенсию"
-
На Хамеса появился третий претендент
-
Дани Алвес: "Руководители "Барселоны" не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам"
-
Мбаппе не перейдет в "Реал"
-
Санчес не отправился с "Арсеналом" на первый тренировочный сбор
-
Витиньо: "Не могу подвести Гончаренко, ведь он доверяет мне"
-
Трофей Кубка Конфедераций доставили в музей сборной Германии
-
Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"
-
"Ньюкасл" интересуется защитником "Манчестер Сити"
-
Измайлов впервые потренировался с "Араратом"
-
Смолов пропустил презентацию новой формы "Краснодара"
-
Повесился бывший футболист "Краснодара"
-
Погба толкнул журналистку в бассейн
-
"Краснодар" представил форму на новый сезон
-
Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"
-
"Бенфика" интересуется армянским футболистом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18