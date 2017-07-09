Мертенс: "Думаю, Сарри сам не ожидал, что я окажусь столь эффективным в новой роли"

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Мертенс: "Думаю, Сарри сам не ожидал, что я окажусь столь эффективным в новой роли"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал работу наставника команды Маурицио Сарри.

Моя новая позиция на поле? Честно говоря, даже я был удивлен. В модели игры Сарри центральный нападающий должен много забивать и вести команду на ворота соперника. Травма Милика изменила мою роль в команде. Когда у твоего напарника проблемы, нужно помогать и подстраиваться под ситуацию.

Думаю, Сарри сам не ожидал, что я окажусь столь эффективным в новой роли. Но до того, как сменить позицию, я почти не играл без замен, так что это тоже помогло. Сарри сделал многое для меня. Не уверен, что у меня получилось бы играть нападающего под руководством другого тренера.

Если я когда-нибудь стану тренером, моя идея футбола будет такой же, как и у Сарри. Я немного расстроюсь, если он скажет мне вернуться на свою позицию, но сделаю это. Если ты веришь в тренера, нужно принимать его решения" - приводит слова Мертенса Football Italia.

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