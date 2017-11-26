Мертенс: "Если бы я знал, что Неймар собирается уйти из "Барселоны"..."

Форвард итальянского "Наполи" Дрис Мертенс выразил сожаление из-за своего несостоявшегося перехода в каталонскую "Барселону" летом текущего года.

" Я бы мог стать заменой для Месси , Неймара и Суареса . Но после прекрасного года в Неаполе я не хотел возвращаться на скамейку запасных, даже если это была "Барса". Если бы я знал, что Неймар собирается уйти... Иногда я думаю: что бы случилось, если бы я отправился в "Барсу"? Возможно, сейчас именно я играл бы там на левом фланге атаки ", - цитирует 30-летнего бельгийца El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru