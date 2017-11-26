Мертенс: "Если бы я знал, что Неймар собирается уйти из "Барселоны"..."

Теги дрис мертенснаполинеймарлуис суареслионель мессибарселона

Мертенс: "Если бы я знал, что Неймар собирается уйти из "Барселоны"..."Форвард итальянского "Наполи" Дрис Мертенс выразил сожаление из-за своего несостоявшегося перехода в каталонскую "Барселону" летом текущего года.

"Я бы мог стать заменой для МессиНеймара и Суареса. Но после прекрасного года в Неаполе я не хотел возвращаться на скамейку запасных, даже если это была "Барса". Если бы я знал, что Неймар собирается уйти... Иногда я думаю: что бы случилось, если бы я отправился в "Барсу"? Возможно, сейчас именно я играл бы там на левом фланге атаки", - цитирует 30-летнего бельгийца El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Валенсии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов