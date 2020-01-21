Мертенс готов продлить контракт с "Наполи"
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс решил остаться в своём нынешнем клубе, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, бельгиец оповестил руководство неаполитанцев о желании продлить действующий контракт, который истекает по окончании сезона.
Стоит отметить, что 32-летнего футболиста хотят подписать сразу три именитых клуба - "Арсенал", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".
Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 302 матча, забил 118 голов и сделал 71 ассист.
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