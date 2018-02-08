Мертенс: "Гулам уже сейчас лучший левый защитник мира"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс в восторге от игры своего одноклубника Фаузи Гулама​.

"Гулам вдохновляется игрой защитника "Реала" Марсело. Фаузи говорил мне, что хочет играть так же. Он копирует стиль игры Марсело. Но мне кажется, что Гулам уже сейчас лучший левый защитник мира. Его травма стала ударом для всей команды", - приводит слова Мертенса Le Buteur.

Стоит отметить, что 26-летний Гулам был признан лучшим игроком Алжира по итогам 2017 года.

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