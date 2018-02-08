Мертенс: "Гулям уже сейчас лучший левый защитник мира"
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс в восторге от игры своего одноклубника Фаузи Гуляма.
"Гулям вдохновляется игрой защитника "Реала" Марсело. Фаузи говорил мне, что хочет играть так же. Он копирует стиль игры Марсело. Но мне кажется, что Гулям уже сейчас лучший левый защитник мира. Его травма стала ударом для всей команды", - приводит слова Мертенса Le Buteur.
Стоит отметить, что 26-летний Гулям был признан лучшим игроком Алжира по итогам 2017 года.
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|Аталанта
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|Удинезе
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|23
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|12
|Болонья
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|Дженоа
|23
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|Кьево
|23
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|СПАЛ
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|Хеллас Верона
|23
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