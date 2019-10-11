Мертенс и Кальехон хотят покинуть "Наполи"

Два форварда "Наполи" могут покинуть команду в ближайшее время, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным издания, Дрис Мертенс и Хосе Кальехон хотят продолжить карьеру в других клубах. Контракты футболистов истекают этим летом, а условия новых соглашений, предложенных "Наполи", их не устраивают.

Нападающие хотят выступать в MLS, однако есть предложения и от китайских клубов.



Мертенс и Кальехон играют в "Наполи" с 2013 года. В этом сезоне бельгиец выступал в 6 матчах, забив 4 гола. На счету испанца 1 мяч и 3 результативные передачи в 7 матчах.

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