Мертенс избежал травмы в матче с Россией
Форвард "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс получил травму в матче отбора Евро-2020 с Россией (4:1), из-за чего его пришлось заменить на 52-й минуте встречи.
После игры 32-летний футболист в твиттере написал, что с ним все в порядке.
"Доволен победой! Я в норме. Спасибо за поддержку", - написал нападающий.
В этом сезоне Мертенс участвовал в 15 матчах за "Наполи", забив 7 голов. За сборную Бельгии он отыграл 89 матчей и забил 18 голов за всю карьеру.
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|Ирландия
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|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
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|Португалия
|6
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|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
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|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
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|Финляндия
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|Группа 4
|М
|О
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|Югославия
|4
|6
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|4
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|Албания
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|1
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|1
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|6
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|2
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|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
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|Италия
|6
|11
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|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
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|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
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|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3