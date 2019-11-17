Мертенс избежал травмы в матче с Россией

Форвард "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс получил травму в матче отбора Евро-2020 с Россией (4:1), из-за чего его пришлось заменить на 52-й минуте встречи.

После игры 32-летний футболист в твиттере написал, что с ним все в порядке.

"Доволен победой! Я в норме. Спасибо за поддержку", - написал нападающий.

В этом сезоне Мертенс участвовал в 15 матчах за "Наполи", забив 7 голов. За сборную Бельгии он отыграл 89 матчей и забил 18 голов за всю карьеру.

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