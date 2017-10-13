Мертенс: "Лидерство "Наполи" - не сюрприз"

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Мертенс: "Лидерство "Наполи" - не сюрприз"

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс поделился мнением о выступлении своей команды в стартовавшем сезоне.

"Наша игра завела нас на вершину. Мы можем мечтать остаться на этом уровне только если продолжим играть в свой футбол. Никаких альтернатив, просто играй хорошо и доставляй болельщикам удовольствие. То, что мы лидируем в Серии А - не сюрприз. Этот сезон мы начали с претензиями на победу в чемпионате. Конечно, у нас много соперников, в первую очередь, "Ювентус", который остаётся фаворитом из-за своей психологии и качественного состава" - приводит слова Мертенса Football Italia.

По итогам 7 туров "Наполи" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 21 очко. Вторую строчку делят "Ювентус" и "Интер", которые набрали по 19 пунктов.

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