Мертенс может составить компанию Хамшику в китайском клубе

Теги наполидрис мертенсдалянь ифан

Мертенс может составить компанию Хамшику в китайском клубе

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс  в скором времени, возможно, перейдет в "Далянь Ифан"​, утверждает Tuttosport.

По данным издания, китайский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро за сезон.

Футболист перешел в "Наполи" из ПСВ в 2013 году за 10 миллионов евро. Контракт бельгийца с итальянским клубом рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 27 матчах, отметившись 11 голами и 7 ассистами. 

Не пропустите: Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"| http://soccernews.ru

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