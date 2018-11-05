Мертенс не исключил, что отправится в Китай в 2020 году

Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс сказал, что в 2020 году он может отправиться в чемпионат Китая.

"Мой контракт с "Наполи" истекает в 2020 году. Тогда я может быть отправлюсь в Китай. У меня была возможность сделать это раньше, но я решил остаться в Европе.

Я часто говорил с Витселем и Феррейрой-Карраско. Они положительно отзывались о чемпионате Китая. Сначала Аксель не мог найти себя в команде, но затем всё наладилось. Ему по-прежнему нравится китайский чемпионат", - цитирует слова Мертенса Football Italia.

В нынешнем сезоне Мертенс провёл за "Наполи" 14 матчей и стал автором 8-ми голов.

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