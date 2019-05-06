Мертенс обошел Марадону по числу забитых голов за "Наполи" в Серии А

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Мертенс обошел Марадону по числу забитых голов за "Наполи" в Серии А

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс забил гол в игре против "Кальяри" (2:1).

Как сообщает Gracenote, забил 82-й гол за "Наполи" в рамках Серии А и обошел по этому показателю Диего Марадону (81).

Отметим, что всего за "Наполи" Мертенс забил 107 голов и он всего в одном забитом мяче от третьего места в списке лучших бомбардиров клуба.

В этом сезоне на счету Мертенса 17 голов и 12 результативных передач в 47 играх.

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