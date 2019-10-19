Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"

Теги наполигуанчжоу фулидрис мертенс

Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс принял важное решение касательно своего будущего.

У бельгийца было выгодное предложение от "Гуанчжоу Фули", однако футболист отказал китайскому клубу.

Как сообщает Sky Sport Italia, Мертенс решил остаться в "Наполи" и подписать новый контракт.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 288 матчей, забил 114 голов и сделал 68 ассистов.

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