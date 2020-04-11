Мертенс определился со своим будущим в "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс принял решение по своему будущему в итальянском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист не будет продлевать контракт с неаполитанцами и уйдёт из команды по окончании сезона на правах свободного агента.

32-летний бельгиец остался недоволен санкциями со стороны клуба, когда игроки отказались находиться несколько дней на базе по требованию президента Аурелио Де Лаурентиса. Он просил штрафы за тот инцидент направить на благотворительность, но ему отказали.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 309 матчей, забил 121 гол и сделал 73 ассиста.

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