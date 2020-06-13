Мертенс отказал "Барселоне"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отклонил предложение от "Барселоны", сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" хотели подписать 33-летнего бельгийца вместо Лаутаро Мартинеса, на которого у клуба нет денег.

Однако Мертенс ответил отказом каталонцам, поскольку рассчитывает на регулярную игровую практику, чтобы поехать на Евро-2020.

Напомним, что этим летом истекает контракт форварда с "Наполи", однако спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже анонсировал продление соглашения.

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