Мертенс отказал китайским клубам из-за жены

Катрин Керкхофс, супруга форварда "Наполи" Дриса Мертенса, рассказала, почему футболист отказался от предложений из Китая.

"Он говорил мне, что после одного или двух сезонов в Китае даже наши внуки будут обеспечены. Но там мы бы не были счастливы. Нам нужна социальная жизнь, солнце и пейзажи. Я ничего не имею против тех, кто принимает подобные предложения, но, к счастью, я заставила Дриса передумать", - сказала Керкхофс.

32-летний Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 280 матчей и забил 109 голов.

Напомним, что контракт бельгийца с клубом рассчитан ещё на один сезон.

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