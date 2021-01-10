Мертенс отказался от перехода в "Челси" зимой

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс не станет переходить этой зимой в "Челси". Бельгийцу комфортно в Серии А, потому он не планирует покидать Италию, сообщает Dialy Mail.

Дополнительной причиной срыва возможного трансфера называют цену, которую "Наполи хочет получить за 33-летнего футболиста. Неаполитанцы не хотят отдавать нападающего дешевле, чем за 30 миллионов евро.