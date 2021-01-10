Мертенс отказался от перехода в "Челси" зимой

Теги дрис мертенстрансферынаполичелси

Мертенс отказался от перехода в "Челси" зимойФорвард "Наполи" Дрис Мертенс не станет переходить этой зимой в "Челси". Бельгийцу комфортно в Серии А, потому он не планирует покидать Италию, сообщает Dialy Mail.

Дополнительной причиной срыва возможного трансфера называют цену, которую "Наполи хочет получить за 33-летнего футболиста. Неаполитанцы не хотят отдавать нападающего дешевле, чем за 30 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 Серии А Мертенс выходил на поле в 11 матчах. В его активе 4 гола и 6 результативных передач.

Читать также: Гол Бакайоко на 90 минуте приносит "Наполи" победу над "Удинезе" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов