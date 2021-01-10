Мертенс отказался от перехода в "Челси" зимой
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс не станет переходить этой зимой в "Челси". Бельгийцу комфортно в Серии А, потому он не планирует покидать Италию, сообщает Dialy Mail.
Дополнительной причиной срыва возможного трансфера называют цену, которую "Наполи хочет получить за 33-летнего футболиста. Неаполитанцы не хотят отдавать нападающего дешевле, чем за 30 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 Серии А Мертенс выходил на поле в 11 матчах. В его активе 4 гола и 6 результативных передач.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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