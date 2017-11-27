Мертенс поделился эмоциями от предстоящего матча с "Ювентусом"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс поделился ожиданиями от матча против "Ювентуса".

"Мы провели прекрасный 2017 год, но это еще не конец. Давайте дождемся матча в пятницу, чтобы уверенно сказать, что мы справляемся. Надо продолжать в том же духе. Надеюсь, что 2018 год станет еще лучше, чем тот, который подходит к концу. Пока что мы достойно играем с "бьянконери". Это будет замечательная игра" - приводит слова Мертенса Football Italia.

Поединок между "Наполи" и "Ювентусом" состоится 1 декабря.

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