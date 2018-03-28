Мертенс поиздевался над Лукаку в соцсети

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Мертенс поиздевался над Лукаку в соцсети
Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс подшутил над своего партнером по команде Ромелу Лукаку, с которым он праздновал гол в товарищеском матче против Саудовской Аравии (4:0).

"Есть другие способы отблагодарить нас за голевые пасы, Ром", – прокомментировал Мертенс фото в своем твиттере.

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