Мертенс поиздевался над Лукаку в соцсети
Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс подшутил над своего партнером по команде Ромелу Лукаку, с которым он праздновал гол в товарищеском матче против Саудовской Аравии (4:0).
"Есть другие способы отблагодарить нас за голевые пасы, Ром", – прокомментировал Мертенс фото в своем твиттере.
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