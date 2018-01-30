Мертенс потроллил своё празднование гола

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Мертенс потроллил своё празднование гола

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс качественно потроллил своё празднование гола.

В инстаграме 30-летний бельгиец выложил свою фотографию, сопроводив её подписью: "Когда кто-то пердит на трибунах". 

 

When someone farts in the stands... @sporthousegroup

Публикация от Dries Mertens (@driesmertens)

Не пропустите: Мертенс: "Так начинать матчи нельзя". | http://soccernews.ru

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