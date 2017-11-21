Мертенс поучаствовал в семи последних домашних голах "Наполи" из 11 в Лиге Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Наполи" на своем поле сыграет с "Шахтером".

Стоит отметить, что 30-летний нападающий итальянского клуба Дрис Мертенс принял участие в семи последних домашних голах "Наполи" из 11 в Лиге Чемпионов (пять мячей и два голевых паса).

Матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня, 21 ноября и начнется в 22:45 мск.

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