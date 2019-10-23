Мертенс повторил достижение Марадоны

Сегодня, 23 октября, "Наполи" играет с "Ред Буллом" (3:2; второй тайм) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Счет открыл нападающий неаполитанцев Дрис Мертенс. Этот гол стал для футболиста 115-м мячом, забитым за "Наполи". Таким образом, игрок повторил достижение Диего Марадоны.



Отметим, что клубный рекорд принадлежит Мареку Гамшику, забившему 121 год.



Мертенс играет в "Наполи" с 2013 года.

Не пропустите: "Ростов" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Зенитом"| http://soccernews.ru