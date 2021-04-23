Мертенс повторил клубный рекорд "Наполи"

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Мертенс повторил клубный рекорд "Наполи"

Фото твиттер Goal

Форвард Дрис Мертенс забил 102-й мяч в составе "Наполи" в играх Серии А.

Это повторение клубного рекорда неаполитанцев по числу голов в чемпионате Италии.

Мертенс догнал по этому показателю Антонио Вояка, который выступал за "партенопейцев" с 1929 по 1935 год.

33-летний бельгиец защищает цвета "Наполи" с 2013 года.

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