Мертенс повторил рекорд Гамшика по числу голов за "Наполи"

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Мертенс повторил рекорд Гамшика по числу голов за "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отметился голом в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (1:0; перерыв).

Гол был забит на 30-й минуте с передачи Петра Зелиньски.

Для 32-летнего футболиста этот гол стал 121-м в составе "Наполи". Дрис повторил клубный рекорд Марека Гамшика.

Данного результата бельгиец добился за 310 матчей.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Классика от Мертенса!Гол-красавец!

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