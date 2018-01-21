Мертенс прервал девятиматчевую безголевую серию в чемпионате Италии

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде играет с "Аталантой".

Во второй половине встречи счет открыл бельгийский нападающий неаполитанцев Дрис Мертенс.

Стоит отметить, что форвард прервал девятиматчевую безголевую серию в итальянском первенстве, которая в общей сложности составила 910 минут.

В этом сезоне 30-летний Мертенс провел за "Наполи" 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

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