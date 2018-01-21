Мертенс принес победу "Наполи" над "Аталантой"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" с минимальным счетом переиграл "Аталанту". Единственный мяч в середине второй половины забил Дрис Мертенс. Благодаря этой победе неаполитанцы продолжают лидировать в Серии А.

"Аталанта" – "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Мертенс, 65 - 0:1

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Орсолини, 79), Фройлер, Спинаццола (Госенс, 62), Иличич (Хаас, 75), Кристанте, Гомес, Корнелиус.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски (Рог, 86), Жоржиньо, Кальехон (Маджо, 90), Аллан, Инсинье (Хамшик, 74), Мертенс.

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