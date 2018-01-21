Мертенс принес победу "Наполи" над "Аталантой"

Теги наполиаталанта

Мертенс принес победу "Наполи" над "Аталантой"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" с минимальным счетом переиграл "Аталанту". Единственный мяч в середине второй половины забил Дрис Мертенс. Благодаря этой победе неаполитанцы продолжают лидировать в Серии А.

"Аталанта" – "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс, 65 - 0:1

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Орсолини, 79), Фройлер, Спинаццола (Госенс, 62), Иличич (Хаас, 75), Кристанте, Гомес, Корнелиус.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски (Рог, 86), Жоржиньо, Кальехон (Маджо, 90), Аллан, Инсинье (Хамшик, 74), Мертенс.

Не пропустите: Мертенс прервал девятиматчевую безголевую серию в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 20 50
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 20 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов