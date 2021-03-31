Мертенс принял решение по своему будущему

Бельгийский нападающий неаполитанского "Наполи" Дрис Мертенс принял решение остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, Мертенс в январе отклонил предложение "Челси". В ближайшее время форвард продлит с "Наполи" контракт, который истекает летом 2022 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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