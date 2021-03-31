Мертенс принял решение по своему будущему

Теги наполидрис мертенс

Мертенс принял решение по своему будущему

Бельгийский нападающий неаполитанского "Наполи" Дрис Мертенс принял решение остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, Мертенс в январе отклонил предложение "Челси". В ближайшее время форвард продлит с "Наполи" контракт, который истекает летом 2022 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 марта

Главные новости дня: 30 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов