Мертенс пропустит матч с "РБ Лейпциг"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

Тренерский штаб неаполитанцев оставил 30-летнего бельгийца вне заявки, поскольку он только восстановился после травмы.

Напомним, что матч "Наполи" - "РБ Лейпциг" состоится сегодня в 23:05 по московскому времени.

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