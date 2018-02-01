Мертенс: "Ради победы в чемпионате готов сыграть защитником и вратарем"

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Мертенс: "Ради победы в чемпионате готов сыграть защитником и вратарем"Форвард итальянского "Наполи" Дрис Мертенс рассказал, на что он готов пойти ради выигрыша чемпионата.

"В "Наполи" я чувствую себя ребенком в магазине игрушек, и я вижу, что все мои желания здесь могут исполниться. Ради выигрыша скудетто, я готов сыграть защитником и вратарем, если бы только Сарри попросил меня об этом, даже если Рейна не будет слишком счастлив из-за этого", - цитирует 30-летнего нападающего Football Italia.

Напомним, "Сассуоло" сорвал переход Политано в "Наполи". | soccernews.ru

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