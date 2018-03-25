Мертенс рассказал, когда определится чемпион Италии

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Мертенс рассказал, когда определится чемпион Италии

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс рассказал, когда решится судьба Скудетто.

"22 апреля состоится игра с "Ювентусом". Это будет наш финал. Думаю, кто выиграет, тот и станет чемпионом. Поэтому я хочу подойти в отличной форме к матчу с туринцами" - приводит слова Мертенса Football Italia.

В настоящее время "Ювентус" опережает "Наполи" в турнирной таблице Серии А на два очка.

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