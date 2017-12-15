Мертенс рассказал о влиянии Сарри на прогресс игроков

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Мертенс рассказал о влиянии Сарри на прогресс игроков

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс высказался о влиянии главного тренера своей команды Маурицио Сарри на прогресс игроков.

"На мой взгляд, мы бы не стали такими футболистами, если бы не Сарри. Он за многое несёт ответственность в клубе, принимает решения и меняет "Наполи". Из обычных игроков он делает футболистов топ-уровня" - цитирует Мертенса Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне "Наполи" долгое время лидировал в Серии А, а сейчас занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая на 1 очко от "Интера".

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