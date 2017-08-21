Мертенс рискует пропустить матч с "Ниццей"

Участие полузащитника "Наполи" Дриса Мертенса в ответном матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Ниццы" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 30-летний бельгиец из-за повреждения пропустил сегодняшнюю тренировку неаполитанцев.

Велика вероятность, что Мертенс не успеет восстановиться к матчу с "орлятами", который состоится во вторник, 22 августа, в 21:45 по московскому времени.

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