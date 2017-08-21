Мертенс рискует пропустить матч с "Ниццей"

Теги дрис мертенснаполиницца

Мертенс рискует пропустить матч с "Ниццей"

Участие полузащитника "Наполи" Дриса Мертенса в ответном матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Ниццы" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 30-летний бельгиец из-за повреждения пропустил сегодняшнюю тренировку неаполитанцев.

Велика вероятность, что Мертенс не успеет восстановиться к матчу с "орлятами", который состоится во вторник, 22 августа, в 21:45 по московскому времени.  

Не пропустите: "Наполи" нацелился на Деулофеу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов