Мертенс с женой на Хэллоуин переоделись в партнеров Дриса по "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс выбрал для себя и своей жены интересные костюмы на Хэллоуин.

Футболист и его супруга оделись как партнеры Дриса по команде Лоренцо Инсинье и Марек Хамшик.

Читайте также: Неймар отпраздновал Хэллоуин в образе Джокера. | http://soccernews.ru