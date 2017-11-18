Мертенс: "Сарри по-научному анализирует игры"

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Мертенс: "Сарри по-научному анализирует игры"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс лестно отозвался о наставнике команды Маурицио Сарри.

"Сарри научил меня футболу. Мне очень нравится этот тренер, он всегда хорошо готовится ко всем нашим матчам, можно сказать, по-научному анализирует игры.

Больше всего в его футболе мне нравится, как он ставит нашей команде прессинг соперника в моменты, когда мы находимся без мяча. Такое ощущение, что он всю игру еще до ее начала прокручивает в своей голове, а на поле у нас как будто всегда есть лишний футболист" - приводит слова Мертенса Football Italia.

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