Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии

1 Теги бельгиянаполидрис мертенс

Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс опубликовал в инстаграме провокационное фото игроков сборной Бельгии.

Пока другие футболисты позировали для снимка, сам Мертенс стоял в стороне, выставив для съёмки свою голую задницу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here’s a picture of me and the winning team! ‍♂️ #badloser

Публикация от Dries Mertens (@driesmertens)

Напомним, что бельгийцы готовятся к матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Казахстана.

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