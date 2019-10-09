Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс опубликовал в инстаграме провокационное фото игроков сборной Бельгии.

Пока другие футболисты позировали для снимка, сам Мертенс стоял в стороне, выставив для съёмки свою голую задницу.

Напомним, что бельгийцы готовятся к матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Казахстана.

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