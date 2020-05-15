Мертенс согласовал контракт с "Интером"
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс согласовал с миланским "Интером" контракт. Об этом информирует Corriere della Sera.
По данным источника, клуб предложил 33-летнему игроку соглашение до 2022 года с зарплатой 5 млн евро за сезон. Кроме того, футболист сможет рассчитывать на подписной бонус в размере 4 млн евро.
Сообщается, что бельгиец уже одобрил предложение "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что бельгийцем также интересовались "Челси", "Ювентус", ПСЖ и "Арсенал".
В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Радимов восхитился решением РФС возобновить сезон РПЛ
-
Кейн заявил, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом
-
Хавбек "Тоттенхэма" Ламела сменил прическу
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Осорио
-
Форвард "Спартака" Ларссон обеспокоен возобновлением РПЛ
-
Главный тренер дортмундской "Боруссии" заявил, что игрокам потребуется спортивный психолог
-
Нигматуллин высказался об отставке Семина из "Локомотива"
-
"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии
-
Евсеев - о возобновлении РПЛ: "15 мая назову днем российского футбола!"
-
Мертенс согласовал контракт с "Интером"
-
Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля
-
Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию
-
Игуаин вернулся в Турин
-
Болельщики "Локомотива" требуют отставки руководства клуба
-
Генич прокомментировал увольнение Семина из "Локомотива"
-
Президент "Торпедо" обрушилась с критикой на РФС
-
"Барселона" нацелилась на Хаверца
-
Сёмин пожелал "Локомотиву" сохранить второе место в РПЛ
-
Черышев обратился к болельщикам "Валенсии"
-
Нагельсманн может возглавить "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16