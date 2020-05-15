Мертенс согласовал контракт с "Интером"

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Мертенс согласовал контракт с "Интером"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс согласовал с миланским "Интером" контракт. Об этом информирует Corriere della Sera.

По данным источника, клуб предложил 33-летнему игроку соглашение до 2022 года с зарплатой 5 млн евро за сезон. Кроме того, футболист сможет рассчитывать на подписной бонус в размере 4 млн евро.

Сообщается, что бельгиец уже одобрил предложение "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что бельгийцем также интересовались "Челси", "Ювентус", ПСЖ и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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