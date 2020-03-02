Мертенс согласовал новый контракт с "Наполи": названы условия

Нападающий Дрис Мертенс, скорее всего, останется в клубе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сторонам всё-таки удалось договориться о продлении контракта, который истекает летом.

Речь идёт о соглашении до 2022 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон. Также договор предполагает подписной бонус в размере 2 миллионов евро и прочие надбавки за успешные выступления на сумму до 1 миллиона.

32-летний Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 309 матчей и забил 121 гол. Он делит звание лучшего бомбардира в истории клуба с Мареком Хамшиком.

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