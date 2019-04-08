Мертенс сравнялся с Кавани по числу голов в составе "Наполи"
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс отличился в матче 31-го тура Серии А против "Дженоа".
Таким образом, 31-летний бельгиец догнал Эдинсона Кавани в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Теперь в активе обоих футболистов по 104 гола в составе "партенопейцев".
Мертенс и Кавани делят четвёртое место по этому показателю. Их опережают Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115) и Марек Хамшик (121).
Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, за этот период он сыграл 272 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Аталанта
|31
|52
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11