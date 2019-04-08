Мертенс сравнялся с Кавани по числу голов в составе "Наполи"

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Мертенс сравнялся с Кавани по числу голов в составе "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс отличился в матче 31-го тура Серии А против "Дженоа".

Таким образом, 31-летний бельгиец догнал Эдинсона Кавани в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Теперь в активе обоих футболистов по 104 гола в составе "партенопейцев".

Мертенс и Кавани делят четвёртое место по этому показателю. Их опережают Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115) и Марек Хамшик (121).

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, за этот период он сыграл 272 матча.

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