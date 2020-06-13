Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
33-летний футболист отметился голом в ответной полуфинальной игре Кубка Италии против "Интера". Это его 122-й гол за неаполитанцев.
По забитым голам Мертенс обошел Марека Гамшика, на счету которого 121 гол. В топ-3 также входит Диего Марадона (115).
В этом сезоне на счету Мертенса 13 голов и 6 ассистов в 29 матчах.
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