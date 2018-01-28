Мертенс: "Так начинать матчи нельзя"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал победу над "Болоньей" (3:1).

"Так начинать матчи нельзя. Не всегда удастся исправить положение, ведь "Болонья" - это команда с хорошими футболистами в составе, с хорошим тренерским штабом.

Мы пропустили первыми, но нам повезло тут же отыграться. Нам необходимо продолжать двигаться от матча к матчу. Мы ежедневно работаем и отдаем все свои силы. Будем сражаться до конца, а там посмотрим" - приводит слова Мертенса Football Italia.

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