Мертенс: "Так начинать матчи нельзя"

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Мертенс: "Так начинать матчи нельзя"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал победу над "Болоньей" (3:1).

"Так начинать матчи нельзя. Не всегда удастся исправить положение, ведь "Болонья" - это команда с хорошими футболистами в составе, с хорошим тренерским штабом.

Мы пропустили первыми, но нам повезло тут же отыграться. Нам необходимо продолжать двигаться от матча к матчу. Мы ежедневно работаем и отдаем все свои силы. Будем сражаться до конца, а там посмотрим" - приводит слова Мертенса Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Наполи" - "Болонья". | http://soccernews.ru

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